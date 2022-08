von sk

Das Vorgehen dieser Betrüger ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten: Unter dem Vorwand, hungrig und durstig zu sein, haben sich zwei Diebe am Dienstagmittag in Zufikon von einer 85-Jährigen bekochen lassen.

Laut Mitteilung der Kantonspolizei Aargau haben die beiden Täter die Gelegenheit genutzt, um die Frau zu bestehlen. Wenig später hat die Polizei zwei Tatverdächtige am Bahnhof Berikon festgenommen.

Die beiden Männer klagen über Hunger und Durst

Es war laut Angaben um die Mittagszeit, als die beiden Männer an der Haustüre der Seniorin klingelten. Sie sollen über Hunger und Durst geklagt haben. Offensichtlich erregten sie so viel Mitleid, dass die Frau die Männer ins Haus bat.

Kanton Aargau „Hätten Sie mir ein Glas Wasser?“ Vorsicht Falle! Betrüger wollen nur in Ihre Wohnung Das könnte Sie auch interessieren

Sie war wohl so großzügig, dass sie den beiden sogar eine Mahlzeit zubereitete.

Einer fragt, ob er die Toilette aufsuchen darf

Als die Frau am Herd gestanden habe, habe einer darum gebeten, die Toilette benutzen zu dürfen. Danach sollen es die beiden Männer plötzlich eilig gehabt haben und seien verschwunden.

Erst jetzt habe die Frau Verdacht geschöpft und habe festgestellt, dass das im Schlafzimmer deponierte Geld fehle. Sie wählte sofort den Polizeinotruf, wie Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei weiter schreibt.

Die Polizei nimmt einen 21- und 23-Jährigen fest

Weit kamen die Täter laut Angaben nicht. Die Polizei fahndete nach den Dieben.

Am frühen Nachmittag haben die Polizisten beim Bahnhof Berikon zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren gesichtet, auf die die Beschreibung gepasst habe. Die Kantonspolizei nahm die beiden nach eigenen Angaben unter dringendem Tatverdacht fest.