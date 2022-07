von sk

Es klingelt, ein Fremder steht vor der Tür und bittet höflich und Mitleid erregend um ein Glas Wasser. Vorsicht! Es sind Trickbetrüger. Sie wollen nur in die Wohnung gelassen werden, wo sie, für eine Weile unbeaufsichtigt, Wertgegenstände oder Geld stehlen wollen. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, häufen sich Meldungen über solche Vorfälle in den vergangenen Tagen. Sie warnt ausdrücklich und gibt Ratschläge.

So gehen die Trickbetrüger vor

Die Polizei schildert folgendes Szenario: „Sie sind allein in der Wohnung, es klingelt. Eine fremde Person bittet um Hilfe.“ Laut Beschreibung treiben Unbekannte täglich auf diese Weise ihr Unwesen.

Häufig gehe es darum, dass sich die Fremden angeblich in einer Notlage befänden. Sie spekulieren darauf, dass sie in die Wohnung gelassen werden. „Sobald die Person in der Wohnung und unbeaufsichtigt ist, nutzt sie die Gelegenheit für einen Diebstahl“, schreibt die Kantonspolizei.

Die Kantonspolizei Aarau rät:

Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung.

Es ist nicht unverschämt, Fremde vor der Türe stehen zu lassen.

Seien Sie wachsam und bleiben Sie misstrauisch. Ein Glas Wasser kann auch vor der Tür und unter Aufsicht getrunken werden.

Sensibilisieren Sie ältere Menschen aus Ihrem Umfeld über diese Betrugsmasche.