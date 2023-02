Eishockey vor 15 Stunden

Vor der über einwöchigen Pause treffen die Wild Wings auf Angstgegner Ingolstadt

Am Freitag ist der ERC Ingolstadt zu Gast bei den Wild Wings, gegen die die Schwenninger in den letzten zehn Spielen nur einmal gewinnen konnten. Außerdem kehrt Daniel Pfaffengut nach seiner Erkältung zurück in den Kader