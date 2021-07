von unserer Sportredaktion

Eishockey: Nun ist es auch offiziell: Max Görtz wird die neunte und vorerst letzte Ausländerposition im Team der Wild Wings besetzen. Am Freitagvormittag landete der 28-jährige Schwede mit seiner Freundin in Zürich und machte sich auf den Weg nach Schwenningen. Zuletzt spielte der Außenstürmer beim DEL-Konkurrenten Wolfsburg.

Mit 28 Punkten in 38 Hauptrundenspielen hatte Görtz in der vergangenen Saison erheblichen Anteil an der Playoff-Qualifikation der Grizzlys. Zuvor spielte der Rechtsschütze für drei Spielzeiten bei den Malmö Redhawks in der SHL, nachdem er 2012 von den Nashville Predators im NHL Entry Draft gezogen wurde.

Der Stürmer freut sich auf Schwenningen: „Jedem, der die Wild Wings letztes Jahr spielen gesehen hat, wurde klar, dass das ein ziemlich gutes Team ist, das zudem noch sehr attraktives Eishockey zeigt und schwer zu bespielen ist“, sagt der Flügelstürmer, der in Schwenningen die Nummer 23 tragen wird. „Ich habe auch über die Fans viel Gutes gehört. Ich werde hart arbeiten, damit wir die Playoffs erreichen und auch dort gewinnen können.“

Neben dem Trainerduo Sunblad/Leidborg haben die Wild Wings nun vier weitere Schweden im Team. Dabei stellt Max Götz für Sportdirektor Christof Kreutzer ein wichtiges Puzzlestück in der Kaderplanung dar. „Ich freue mich sehr, dass wir Max unter Vertrag nehmen konnten. Er ist ein schussstarker Rechtsschütze, den wir noch gesucht haben. Er wird durch seine körperliche Statur für viel Unruhe vor dem gegnerischen Tor sorgen.“

Chefcoach Niklas Sundblad beurteilt den Neuzugang so: „Ich habe Max schon in Malmö häufiger beobachtet. Nach seiner starken letzten Saison in Wolfsburg sind wir froh, dass er sich für uns entschieden hat. Er ist ein Spieler mit einer hohen Arbeitskapazität. Wir werden gerade in Überzahl von seinen Schussqualitäten profitieren.“