29. Dezember 2020, 15:55 Uhr

„Mir fehlt noch die nötige Konstanz“ – SÜDKURIER-Interview mit Ski-Ass David Ketterer

Nach umfangreichen Rennwochen im November und Dezember konzentriert sich David Ketterer (27) in diesen Tagen aufs Training. Obwohl der Hochemminger Slalomspezialist mit seinen Resultaten in den ersten Rennen nicht ganz zufrieden ist, schließt er eine Rückkehr in den Weltcup nicht aus.