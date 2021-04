von unserer Sportredaktion

Eishockey: Die Wild Wings setzten einen wichtigen Eckpfeiler für die kommende Saison und verlängerten den Vertrag mit Torhüter Joacim Eriksson um zwei Jahre.

Nach einer überragenden Debütsaison in der DEL wird der schwedische Schlussmann sein Engagement bei den Wild Wings fortsetzen. In der aktuellen Spielzeit stand der 31-Jährige in 30 Begegnungen auf dem Eis und verbuchte dabei 18 Siege. Seine Fangquote von 93,08 Prozent gehört ebenfalls zu den ligaweiten Topwerten.

„Zuallererst möchte ich mich bei den Fans bedanken, die dieses Jahr wirklich unglaublich zu uns hielten. Danke für eure Unterstützung. Es ist großartig, für zwei weitere Jahre hier in Schwenningen zu spielen und ich werde alles daransetzen, dass wir in dieser Zeit erfolgreich sein werden“, sagt Eriksson zu seiner Weiterverpflichtung.

Auch Schwenningens Sportdirektor Christof Kreutzer und Headcoach Niklas Sundblad freuen sich über die Unterschrift ihrer alten und neuen Nummer eins. „Joacim ist einer der besten Goalies in der Liga. Dass er weiter bei uns im Tor steht, ist ein wichtiger Bestandteil für uns“, sagt Kreutzer und Sundblad ergänzt: „Wir sind sehr froh, dass Joacim für weitere zwei Jahre bei uns bleibt. Er hat seinen Stellenwert innerhalb der Mannschaft, aber auch in der gesamten Liga eindrücklich unter Beweis gestellt.“