Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Der FC Pfohren befindet sich aktuell auf Trainersuche. Der bisherige Übungsleiter, Ivica Guran, hat aus eigenen Stücken die Pfohrener verlassen. „Ich habe von mir aus die Reißleine gezogen, da mich unser bisheriges Abschneiden nicht zufriedenstellt. Die Spieler haben in meinen Trainingseinheiten alle super mitgezogen, doch die jüngsten Misserfolge nehme ich auf meine Kappe. Ich habe noch nie vier Spiele in Folge verloren und mich daher im Sinn des Vereins zurückgezogen. Vielleicht hat ein anderer Trainer mehr Erfolg“, sagte Guran. Am kommenden Sonntag, im Heimspiel gegen Kirchen-Hausen, wird Martin Bührig auf der Trainerbank sitzen. „Danach hoffen wir, einen neuen Trainer präsentieren zu können“, so Bührig.

Fußball „Haben leider keinen Knipser" – FC Pfohren lässte viele Chancen ungenutzt