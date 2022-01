von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: Nach einer erfolgreichen Vorrunde der U 21 verlängerte der FC 08 Villingen vorzeitig den Vertrag mit dem Trainerduo Mustafa Gürbüz und Daniel Miletic um ein weiteres Jahr. Gürbüz und Miletic hatten das Team vor der aktuellen Saison übernommen. Dabei hatte der FC 08 neue Wege beschritten und von einer U 23 auf die U 21 umgestellt, um noch mehr die Förderung junger Spieler und ihre Heranführung an den Oberligakader in den Vordergrund zu stellen. „Auch mit einem Trainerduo zu arbeiten, war für uns etwas völlig Neues. Mustafa und Daniel haben unsere Erwartungen weit übertroffen. Wir haben das Gefühl, dass die Jungs in der U 21 sich sehr gut weiterentwickeln“, lobt FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan das Trainer-Gespann. In diesen Zusammenhang erwähnt er auch Co-Trainer Mike Duffner, „der einen sehr guten Job macht“.

Die U 21 der Nullachter belegt nach 16 ausgetragenen Partien mit 23 Punkten einen sehr guten 10. Tabellenplatz. „Unabhängig von der aktuellen Platzierung ist unser Projekt U21 zu 100 Prozent aufgegangen. Wir haben jungen, ehrgeizigen und vor allem talentierten Spielern die Chance gegeben, in einer anspruchsvollen Liga regelmäßig Spielzeiten zu bekommen. Der Klassenerhalt wäre nun enorm wichtig, denn dann werden wir mittelfristig auch in der Oberliga-Mannschaft von unserem Projekt U21 profitieren können“, freut sich Marcel Yahyaijan, Sportdirektor und Cheftrainer der Oberliga-Mannschaft.

Daniel Miletic meinte zur Vertragsverlängerung: „Wir freuen uns natürlich über das Vertrauen des Vereins. Unsere Spieler haben sich stetig verbessert. Wir arbeiten sehr gut mit Arash und Marcel Yahyaijan sowie A-Junioren-Trainer Reiner Scheu zusammen und nun wird es in der Rückrunde darauf ankommen, dass wir dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben.“ Trainer-Kollege Mustafa Gürbüz ergänzt: „Es war keine einfache Aufgabe, macht aber einen Riesenspaß, in diesem Team zu arbeiten.“

Die zwei studienbedingten Abgänge von Nils Janz und Nico Effinger kompensiert der FC 08 mit zwei altbekannten Neuzugängen. Vom FC Holzhausen kommen Offensivakteur Furkan Sari und Defensivspezialist Max Cajikusic zurück zum FC 08. Sie spielten in der Jugend bereits für die Schwarz-Weißen. „Beide haben in Holzhausen eine neue Herausforderung gesucht. Furkan und Max sind sehr talentierte Spieler und bekommen bei uns in der U21 nun nochmal die Chance, den nächsten Schritt zu machen“, so FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan. „Max Cajikusic ist als Linksfuß in der Defensive flexibel einsetzbar. Furkan Sari wird uns mit seiner technischen Qualität im Offensivbereich helfen“, freuen sich auch Miletic und Gürbüz über die Neuzugänge. Am Montag, 10. Januar, startet sowohl die U 21 als auch der Oberliga-Kader der Nullachter mit dem Training.