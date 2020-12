Rund um den Schwenninger 3:2-Sieg in Augsburg. Kapitän Travis Turnbull feiert Jubiläum

Eishockey: Hin und wieder lohnt sich ein Blick in die Statistik. Zwei Auswärtssiege haben die Wild Wings bereits in dieser Saison verbucht. Dies ist exakt die gleiche Ausbeute der Schwenninger wie in der vergangenen Spielzeit. Der Unterschied dabei: