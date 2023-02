Volleyball, Dritte Liga, Frauen: TV Villingen – SSC Bad Vilbel 3:0 (25:19, 25:19, 25:19). Die Villinger Volleyballerinnen haben sich mit einer starken Leistung im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet. Zwar bleibt das Team um Cheftrainer Sven Johansson weiterhin im Besitz der roten Laterne, doch die Nichtabstiegsplätze sind bei jetzt vier Punkten Rückstand wieder in Sichtweite. Vor 230 Zuschauern glänzten die Villingerinnen mit einem großen Willen und auch spielerisch durfte sich die Leistung sehen lassen. „Es war eins unserer bisher besten Saisonspiele“, freute sich Johansson nach der Partie.

In der Besetzung Jule Gaisser, Pauline Kemper, Nikola Strack, Lisa Spomer, Evelina Judin, Martina Sias und Libera Sonja Kühne ging Villingen vom ersten Ballwechsel an in Führung (6:3/10:5). Die Gäste nahmen eine Auszeit, die Villingen etwas aus dem Rhythmus brachte und Bad Vilbel ein 11:11 ermöglichte. Auch Johansson nahm eine Auszeit und sofort war sein Team wieder im Spiel (15:12/17:13). Nun ließen sich die Gastgeberinnen auch von einer weiteren Auszeit von Bad Vilbel nicht mehr stören. Nach 21 Minuten schlug Villingen den Gästeblock zur 1:0-Satzführung an.

Ausgeglichen begann Satz zwei (3:3/5:5). Dann gelang der eingewechselten Lisa Grünwald eine Aufschlagserie zur 10:7-Führung. Die Hessen aber kamen zurück und gingen beim 11:12 erstmals im Spiel selbst in Führung. Mit dem 14:13 aber drehte Villingen die Partie wieder und brachte Amelie Tücking. Die Grundlage zum Satzgewinn legte erneut Grünwald mit einer Aufschlagserie. Sie kam beim 19:17 und ging beim 24:17. Den dritten Satzball nutzte Spomer zur 2:0-Satzführung.

Nun wollte Villingen den 3:0-Erfolg, sah sich im dritten Satz jedoch lange im Rückstand (2:5/6:10). Wieder war es Grünwald, nach der Partie als wertvollste Villinger Spielerin ausgezeichnet, die mit einer Aufschlagserie ihr Team vom 7:12 auf 11:12 heranbrachte. Mit dem 13:13 war der Ausgleich geschafft, doch die Partie blieb spannend bis zum 19:19. Wieder war es eine Serie von Grünwald, die Villingen auf die Siegerstraße brachte. Den letzten Punkt zum 25:19 erzielte Judin, sodass die Partie in nur 65 Minuten entschieden war.

Die Stimmen zum Spiel

Sven Johansson (Trainer Villingen): „Uns ist schnell eine Last abgefallen. Sehr viel hat diesmal funktioniert. In der Blockarbeit und auch in der Verteidigung haben wir gute Aktionen gezeigt. Die Ballwechsel waren durchgehend spannend und es war ein gutes Spiel.“

Pascal Raisig (Trainer Bad Vilbel): „Villingen hat sehr gut aufgeschlagen. Wir haben das Spiel spannend gehalten. Wir hätten gern einen Punkt mitgenommen, aber der Sieg von Villingen geht in Ordnung.“

Evelina Judin (Villingen): „Ich hatte schon vor dem Spiel ein gutes Gefühl. Wir haben endlich einmal die guten Trainingsleistungen umgesetzt. Meine Aufschlagquote war gut, aber auch schon besser. Wir wollen unsere Chancen im Hinblick auf den Klassenerhalt nun nutzen.“

Lisa Grünwald (Villingen): „Wir haben die Partie im Vollgas-Modus gespielt. Mit den ersten guten Angaben wurde ich immer sicherer. Auf die Tabelle schaue ich nicht. Wir wollen Spaß haben und auch die kommenden Spiele für uns entschieden.“

Lisa Spomer (Villingen): „Wir waren alle hoch motiviert und wurden in unseren Aktionen immer sicherer. Auch ein Rückstand hat uns nicht aus dem Rhythmus geworfen. Den Rückstand in der Tabelle nehmen wir als zusätzliche Motivation. In den restlichen Spielen werden wir nun alles raushauen.“