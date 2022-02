von unserer Sportredaktion

Basketball, ProA: Phoenix Hagen – Wiha Panthers Schwenningen 94:91 (24:26, 20:24, 22:24, 28:17) Die Schwenninger Siegesserie ist gerissen. Bei der 94:91-Auswärtsniederlage in Hagen geben die wiha Panthers die Partie am Ende aus der Hand.

Für das Nachholspiel setzte Panthers-Cheftrainer Alen Velcic auf jene Startformation, die auch beim Heimsieg gegen die Nürnberg Falcons zu Beginn auf dem Parkett stand. Neben einem deutschen Trio, bestehend aus Robert Drijencic, Waverly Austin und Kapitän Chris Frazier, begannen die Schwenninger die Partie mit den Amerikanern David Cohn und Quatarrius Wilson.

Beide Teams starteten durchwachsen ins Spiel und leisteten sich mehrere kleine Fehler. Die Führung wechselte in den ersten Minuten häufig. Nach einem verwandelten Dreipunktewurf von Grant Sitton (8:11) nahm die Partie langsam Fahrt auf. Auch Hagen setzte durch Treffer von jenseits der 6,75 Meter Akzente und eroberte die Führung zurück (22:21). Bei den Panthers trug Robert Drijencic mit neun Punkten in den ersten zehn Minuten die Hauptlast in der Offensive. Die letzten Aktionen des Auftaktviertels gehörten den Doppelstädtern, die durch einen Dreipunktewurf von Demarkus Stuckey und einen krachenden Dunk von Till Isemann nach zehn Minuten knapp vorne lagen (24:26).

Gleich im ersten Angriff des zweiten Viertels sorgte Hagens Shawn Occeus per Dreier dafür, dass die Gastgeber wieder in Führung gingen. Hagen legte meist vor, Schwenningen antwortete aber sofort und sorgte mehrfach für den Ausgleich. Nach einer Auszeit zweieinhalb Minuten vor der Halbzeit kamen die Doppelstädter offensiv besser in Schwung. Quatarrius Wilson versenkte zunächst zwei Treffer von der Freiwurflinie und Raiquan Clark erzielte die letzten sechs Punkte von Durchgang Nummer ein. Damit gingen die Raubkatzen mit einer 44:50-Führung in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel lief die Offensive der Schwarzwälder wie geschmiert. Nach einem Alley-Oop Dunk von Till Isemann sorgte David Cohn per Distanzwurf dafür, dass die Führung erstmals in den zweistelligen Bereich geschraubt wurde (46:57). Gästetrainer Chris Harris bremste mit einer frühen Auszeit den Lauf der Panthers. Doch die Schwenninger zogen, angeführt von Raiquan Clark, weiter davon und erhöhten ihren Vorsprung auf 14 Zähler (54:68). Während die Panthers anschließend aber zweieinhalb Minuten ohne Punkte blieben, legten die Feuervögel einen 9:0-Lauf hin und robbten sich langsam heran. Mit einer Führung von acht Punkten ging es ins Schlussviertel (66:74).

Hagen erwischte den besseren Start in die letzten zehn Minuten und erzielte die ersten sechs Punkte des Viertels (72:74). Getragen von der 657 Fans starken Heimkulisse übernahmen die Gastgeber in der 35. Spielminute erstmals wieder die Führung (80:78). In der Crunchtime wechselte die Führung mehrfach. Shawn Occeus brachte die Hagener mit einem wichtigen Dreier zwei Minuten vor Ende mit vier Zähler in Front (88:84). David Cohn antwortete direkt per Treffer aus der Distanz. Aber dem starken Hagener Offensivdrang hatten die Doppelstädter am Ende zu wenig entgegenzusetzen und mussten sich letztlich mit 94:91 Punkten geschlagen geben.

Für die Panthers spielten: Raiquan Clark (21 Punkte), Waverly Austin (19), Robert Drijencic (10), Quatarrius Wilson (10), David Cohn (8), Grant Sitton (7), Chris Frazier (6), Till Isemann (5), Demarkus Stuckey (5), Malik Kudic, Leon Hoppe und Kelvin Okundaye.