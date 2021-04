von unserer Sportredaktion

Eishockey: Erfreuliche Nachrichten gab es für drei Wild Wings-Spieler. Bundestrainer Toni Söderholm hat Verteidiger Johannes Huß sowie die Angreifer Boaz Bassen und Daniel Pfaffengut für den kommenden Vorbereitungslehrgang der Nationalmannschaft nominiert. Wild Wings-Manager Christof Kreutzer freut sich natürlich über die Nachricht: „Die Nominierung zeigt, dass alle drei eine gute Saison gespielt haben und ist auch für die Arbeit, die wir in Schwenningen und insbesondere das Trainerteam geleistet haben, eine tolle Anerkennung.“

Mit einem Aufgebot von drei Torhütern, acht Verteidigern und 13 Stürmern startet Söderholm in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Riga (Lettland). Die DEB-Auswahl trifft sich ab Mittwoch zum ersten Mal in Nürnberg, bevor die Phase eins am Wochenende mit zwei Länderspielen in der Slowakei abgeschlossen wird. Die WM-Vorbereitung wird in der darauffolgenden Woche erneut in Nürnberg fortgesetzt. Dann stehen gegen Tschechien (29. April und 1. Mai) die ersten zwei Heimländerspiele vor der WM auf dem Programm. Die Weltmeisterschaft in Riga findet vom 21. Mai bis 6. Juni statt.