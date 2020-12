Schwenningen gastiert am Mittwoch in Nürnberg. Gastgeber mit schwachem Saisonstart

Eishockey: Im letzten Spiel des Jahres wollen die Wild Wings am Mittwoch (Start 18:30 Uhr) ihren dritten Sieg in dieser noch jungen DEL-Saison feiern. Beim Tabellenletzten in Nürnberg stehen die Chancen für den „Auswärts-Hattrick“ nicht