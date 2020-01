Volleyball-Regionalliga, Damen: Förderverein Tübinger Modell – TV Villingen (Samstag, 19.30 Uhr). Erneut wartet auf die Villinger Volleyballerinnen ein Spitzenspiel. In der zweiten Auswärtspartie in Folge gastieren die auf Platz drei stehenden Villingerinnen beim Rangzweiten, der bisher zwei Punkte mehr, allerdings auch schon ein Spiel mehr ausgetragen hat. Anfang November feierte Villingen in der Hoptbühlhalle einen 3:1-Erfolg, wobei die Mannschaft von Trainer Sven Johansson zwei Sätze sehr deutlich für sich entschied. Beide Teams gehen mit einem Erfolgserlebnis im Rücken in die Spitzenpartie. Beide mussten sich jedoch auch nach dem Jahreswechsel Tabellenführer USC Konstanz schon klar geschlagen geben.

„Die Partien gegen Tübingen haben immer einen besonderen Derby-Charakter. Wir haben oft im Training gegeneinander gespielt. Beide Teams kennen die Stärken und Schwächen des Konkurrenten gut. Wir sollten an die zuletzt gute Leistung in Mannheim anknüpfen. Dann ist einiges machbar und möglich“, sagt Johansson. Er weiß genau, dass beim Gastgeber der Stachel der Enttäuschung nach der klaren Niederlage in der Hoptbühlhalle noch tief sitzt. „Ich kenne meinen Trainerkollegen Gordon Eske, mit dem ich einen Teil der Trainerausbildung absolviert habe. Er wird sein Team richtig heiß machen“, fügt Johansson an. In Villingen habe Tübingen nicht sein Leistungsniveau abgerufen und sei möglicherweise auch von der Kulisse beeindruckt gewesen.

Johansson setzt in der Vorbereitung ganz auf die gleichen Maßnahmen wie vor der Partie in Mannheim. Wieder wird der erste Vergleich vom November per Videotechnik ausführlich analysiert. „Von dem Videostudium haben wir zuletzt viel mitgenommen. Die Gesichter der Gegenspielerinnen sind gleich wieder viel präsenter. Wir kennen die Qualität von Tübingen im Mittelblock. Sie fangen mit körperlich großen Spielerinnen viel ab. Da werden wir variabel angreifen müssen“, wünscht sich der Villinger Trainer. Ebenso wichtig wird es sein, die in Mannheim guten Angaben zu wiederholen. Erstmals in der Saison gelang es da mehreren Spielerinnen, einige Serien zu schlagen.

Möglicherweise wird auch Co-Trainer Robert Senk die Reise nach Tübingen mit antreten. In Mannheim wurde er von der verletzten Martina Sias vertreten, die unter der Woche wieder ins Training eingestiegen ist. „Bei Martina sah das Training schon wieder gut aus. Sie wird möglicherweise nicht beginnen, aber ich kann sie jederzeit bringen. was meine Möglichkeiten erweitert“, freut sich der TV-Übungsleiter. Beginnen wird er wie in den vergangenen Partien mit der Stamm-Sechs, zu der auch Kapitän Michelle Feuerstein gehört, die vor einigen Jahren eine Saison in Tübingen spielte.

Sportlich stellt die Partie ein kleines Endspiel um Rang zwei und damit ein mögliches Ticket für Aufstiegsspiele zur Dritten Liga dar. Besonderen Druck verspürt Johansson ob der Konstellation nicht. „Wenn überhaupt, dann ist es positiver Druck. Das Spiel hat natürlich seinen besonderen Reiz, aber einen psychologischen Rucksack hängen wir uns deswegen nicht um.“

Südbadische A-Jugendmeisterschaft: Mit starken Auftritten qualifizierten sich die A-Juniorinnen des TV Villingen im Bezirksfinale für die südbadische Meisterschaft, die am Sonntag in Offenburg ausgetragen wird. Hier geht es um zwei freie Plätze bei der süddeutschen Meisterschaft. „Einen dieser zwei Plätze möchten wir sehr gern erringen“, sagt Trainer Dirk Becker, der am Sonntag Unterstützung von Regionalliga-Trainer Sven Johansson erhalten wird.

Die Mannschaft setzt sich hauptsächlich aus Spielerinnen der von Becker betreuten Oberliga-Mannschaft zusammen. Hinzu kommen aus dem Regionalligakader Lisa Grünwald, Amelie Nunnenmacher, Marie Uhing, Lisa Spomer und Jule Gaisser, die mit ihrer Erfahrung die junge Mannschaft führen sollen. Beim Turnier treffen sechs Mannschaften aufeinander, die zunächst in zwei Dreiergruppen über zwei Gewinnsätze spielen. Die beiden Besten der Gruppen spielen im Halbfinale um das Ticket zur süddeutschen Meisterschaft. Die Spiele in Offenburg beginnen um 10 Uhr.