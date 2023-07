Tennis vor 10 Stunden

Zwei „Endspiele“ für den TC Rot-Weiß Tiengen

Tennis-Badenliga: Mit einem Sieg aus zwei Spielen am Wochenende ist der Ligaverbleib klar. Am Samstag ist der TC Grenzach zu Gast, am Sonntag geht‘s zum TC Überlingen. TC RW Tiengen mit Henry von der Schulenburg.