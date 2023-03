Fußball-Kreisliga A, Ost: – Mit der Neuauflage des im Herbst abgebrochenen Spiels zwischen dem SV Stühlingen und dem FC 08 Bad Säckingen startete die Liga ins neue Fuballjahr. Für die Stühlinger war es ein guter Start, in der Nachspielzeit wurde der 2:1-Sieg perfekt gemacht. Nun zieht der Rest der Liga nach und setzt sie die im Dezember begonnene Rückrunde fort.

Überraschenderweise führt Aufsteiger SG Höchenschwand/Häusern im neuen Jahr die Tabelle an. Dicht dahinter befinden sich mit der SV Blau-Weiß Murg, Absteiger FC Schlüchttal und der SV Rheintal. Drei Mannschaften, die schon eher in der Spitzengruppe zu erwarten waren. In Lauerstellung auf Rang fünf steht der FC Wallbach, der vor Beginn der Winterpause etwas Federn ließ und dadurch leicht zurückfiel.

Dahinter tummeln sich vom sechsten bis zum zehnten Rang fünf Mannschaften im Tabellenmittelfeld, angeführt vom starken Aufsteiger FC Bergalingen. Auf dem elften Platz liegt derzeit Vorjahres-Vizemeister FC 08 Bad Säckingen, der nach der Pleite beim SV Stühlingen den Anschluss verpasst hat. In einer kritischen, aber sicher noch nicht aussichtslosen Situation befinden sich am Tabellenende der FC Grießen und der SV Nöggenschwiel.

Kreisliga A, Ost im Überblick 17. Spieltag mit Schiedsrichter-Einteilungen und SK-Tipps Samstag, 15 Uhr:

FC Grießen – FC Wallbach (Vorrunde: 2:3). – SR: Stefan Wagner (Weilheim). – SK-Tipp: 2:2.

Samstag, 15.30 Uhr:

FC Schlüchttal – SV Stühlingen (2:3). – SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten). – SK-Tipp: 3:1.

SV Blau-Weiß Murg – FC 08 Bad Säckingen (2:5). – SR: Tino Pardon (Dettighofen). – SK-Tipp: 4:1.

Sonntag, 15 Uhr:

FC Bergalingen – SV Rheintal (1:3). – SR: Christian Helm (Lörrach). – SK-Tipp: 2:2.

FC Tiengen 08 II – Spvgg Wutöschingen (0:4). – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – SK-Tipp: 0:1.

SG Höchenschwand/Häusern – VfR Horheim-Schwerzen (5:2). – SR: Jan Sigel (Waldshut-Tiengen). – SK-Tipp: 2:0.

SV Nöggenschwiel – FC Weizen (0:2). – SR: Jürgen Vogelbacher (Wutöschingen). – SK-Tipp: 1:1.

SV Waldhaus – FC Geißlingen (1:1). – SR: Marcello Disca (Murg). – SK-Tipp: 4:3.

Einen sehr guten Lauf hatte der SV Blau-Weiß Murg vor der Winterpause. Die Elf des Trainer-Duos Giuseppe Stabile und Alija Kapidzija ist seit elf Spieltagen unbesiegt und musste in der gesamten Hinrunde lediglich zwei Niederlagen hinnehmen. Eine davon am zweiten Spieltag gegen den FC 08 Bad Säckingen. Dass die Bauer-Elf diesen 5:2-Coup am Wochenende im Derby wiederholen kann, ist eher unwahrscheinlich. Der SV Blau-Weiß Murg brennt auf Revanche und wird gewillt sein, seine Serie fortzusetzen. Durch die Wechsel von Mariusz Rymsza und Tolga Polat vom FC 08 Bad Säckingen in der Winterpause zum Lokalrivalen nach Murg, steckt in dieser Partie zusätzliche Brisanz.

Tabellenführer SG Höchenschwand/Häusern erwartet zum Auftakt den VfR Horheim-Schwerzen, der am Tabellenende jeden Punkt benötigt, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ähnlich ist die Konstellation in der Partie zwischen dem FC Schlüchttal und dem SV Stühlingen. Während die von Michael Gallmann trainierte Elf an Tabellenführer SG Höchenschwand/Häusern dranbleiben möchte, ist der SV Stühlingen in Sachen Ligaverbleib auf jeden Punkt angewiesen. Die Elf von Andreas Bauhuber tankte im Nachholspiel beim 2:1-Sieg gegen den FC 08 Bad Säckingen Selbstvertrauen.

Vor einer schwierigen Aufgabe steht der SV Rheintal, der beim starken Aufsteiger FC Bergalingen zu Gast ist. Ebenfalls reisen muss der FC Wallbach. Die Elf von Trainer Dirk Tegethoff gastiert beim FC Grießen, der durch die leicht entspannte Personalsituation auf die Wende hofft.

Punktezuwachs benötigt auch die Bezirksliga-Reserve des FC Tiengen 08. Einfach wird die Aufgabe jedoch nicht, denn die Elf von Trainer Vincenzo Leggio erwartet die Spvgg Wutöschingen, die zuletzt Tabellenführer SG Höchenschwand/Häusern mit 4:0 besiegte, sowie dem SV BW Murg und dem FC Schlüchttal ein Remis abtrotzte. An diese Leistung würde Mark Kaiser, neuer Wutöschinger Trainer, zu gerne anknüpfen. Kaiser wird das Team nach dem Ausscheiden von Markus Hofer bis zum Saisonende betreuen und wird dabei von Sportvorstand Karl-Heinz Silbereis unterstützt. Nachfolger im Sommer wird dann Carmine Marinaro, der noch beim SC Lauchringen tätig ist.

Ebenfalls Punkte im Kampf um den Ligaverbleib benötigt der SV Nöggenschwiel, wo es in der Winterpause auch einen Trainerwechsel gab. Sportchef Daniel Bächle und Aktivspieler Florian Menzel werden alles versuchen, um die nötigen Punkte unter Dach und Fach zu bringen. Im Auftaktspiel ist der FC Weizen zu Gast, der bislang mit einer ausgeglichenen Bilanz eine solide Saison spielt.

Zu einem Familienduell kommt es beim SV Waldhaus, wo Thomas Schäfer im Vorjahr noch Trainer war. Schäfer, seit Saisonbeginn beim FC Geißlingen, trifft auf sein ehemaliges Team, in dem seine Söhne Yannik und Lukas zu den wichtigen Stützen zählen.