Fußball-Kreisliga A, Ost: – Tabellenführer SV BW Murg ist wieder in der Spur und siegte beim SC Lauchringen mit 2:0. Verfolger FC 08 Bad Säckingen bleibt durch den kuriosen 6:5-Heimsieg gegen den FC Weizen an der Stabile-Elf dran. Am