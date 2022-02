Fußball-Kreisliga A, Ost: Trainer Simon Boll vom SV Nöggenschwiel geht im Sommer in seine zweite Saison. Henrique Ribeiro vom FC RW Weilheim II und Portugiese Andre Cesar De Sousa Lopes neu im Team.

Fußball-Kreisliga A, Ost: – Der SV Nöggenschwiel setzt auch in der kommenden Runde auf seinen Trainer Simon Boll. Der 32-Jährige, der auch in Nöggenschwiel wohnt, geht damit im Sommer in seine zweite Saison als Trainer.Wie uns Boll mitteilte,