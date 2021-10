Fußball-Kreisliga A vor 4 Stunden

Oddo erzielt das Tor des Tages für den SV BW Murg im Spitzenspiel bei der Spvgg. Wutöschingen

Fußball-Kreisliga A: In der Ost-Staffel baut der SV BW Murg seine Führung an der Tabellenspitze aus. FC 08 Bad Säckingen rückt auf Platz zwei vor. SC Lauchringen bezwingt SV Waldhaus mit 2:0. FC Grießen rutscht durch Niederlage beim SV Albbruck auf den vorletzten Platz ab. SV Rheintal gewinnt mit 5:1 beim SV Nöggenschwiel. In der West-Staffel vergrößert Tabellenführer FSV Rheinfelden II durch ein 4:2 gegen den SV Schopfheim seinen Vorsprung. Niederlagen für SV Eichsel und FV Degerfelden.