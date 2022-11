Leichtathletik: – Zwei Läufer der LG Hohenfels waren bei den Deutschen Crosslauf-Meisterschaften im niedersächsischen Löningen erfolgreich.

Leichtathletik Tobias Herrmann und David Kiefer gewinnen Waldlauf der LG Hohenfels

So gewann Hardy Flum Silber in der Ü55-Wertung, während sich Franz Kimmel die Bronzemedaille in der Klasse Ü70 holte. Auf der sehr anspruchsvollen Strecke über 4,12 Kilometer mussten drei Runden absolviert werden.

In der Klasse M70 kam Franz Kimmel sehr gut in das Rennen, konnte dann aber dem hohen Tempo nicht mehr folgen und versuchte, Platz drei abzusichern. Vor dem Ziel setzte der Lauchringer zum Sprint an und gewann mit drei Sekunden Vorsprung Bronze.

Bei den Männern Ü55 war der mehrmalige deutsche Meister Hardy Flum beim Start in einen Sturz verwickelt und musste sich danach von Platz 20 vorkämpfen. Der Weilheimer bewies jedoch sein großes Kämpferherz und machte kontinuierlich Plätze gut. Am Ende musste sich Flum nur Johannes Ritter vom TV Refrath (Nordrhein-Westfalen) geschlagen geben. Nach drei Runden standen für Flum 15:14 Minuten auf der Stoppuhr. Ihm fehlten damit nur sechs Sekunden zum Sieg.