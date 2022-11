Leichtathletik: (sk) Michaela Gertis und Tobias Herrmann von der LG Hohenfels waren bei der zweiten Auflage des von der LG Hohenfels ausgerichteten Tiengener Waldlaufs die Schnellsten über die Langstrecke von rund neun Kilometern, bei der sechs Runden im Bürgerwald zu laufen waren.

Stark: Leonie Stürzl von der LG Hohenfels siegte auf der Kurzstrecke. | Bild: Welte, Gerd

Über die Kurzstrecke mit zwei Runden und einer Distanz von drei Kilometern setzten sich David Kiefer vom TV Bad Säckingen und Leonie Stürzl von der LG Hohenfels durch.

Nicht zu halten: Schon beim Start legte der Nachwuchs beim Lauf im Tiengener Bürgerwald los. | Bild: Welte, Gerd

Nach einer längeren Pause hatte die LG Hohenfels ihren Lauf im Bürgerwald vergangenes Jahr als landesoffene Waldlaufmeisterschaft „wiederbelebt“. Dieses Mal blieb der Titel über die Langdistanz bei Männern und Frauen jeweils in den Reihen der LG Hohenfels.

Heimsieg: Tobias Herrmann und Michaela Gertis von der LG Hohenfels waren die Schnellsten auf der Langstrecke. | Bild: Lg Hohenfels

Bei den Männern führte ein Trio um die Hohenfelser Tobias Herrmann und Leon Ebner sowie Armin Reichl von der DJK Singen lange Zeit das Rennen an. Ende der vierten Runde erhöhte Herrmann das Tempo und setzte sich entscheidend ab. Nach sechs Runden siegte er in 32:22,5 Minuten und hatte acht Sekunden Vorsprung auf Ebner und 62 Sekunden auf Reichl.

Michaela Gertis siegt mit Abstand

Bei den Frauen knüpfte Michaela Gertis von der LG Hohenfels an ihre Leistung beim Sieg auf der Reichenau vor zwei Wochen an. Sie gewann in 35:23,7 Minuten überlegen vor ihren Vereinskolleginnen Evi Polito (36:02,7) und Laryssa Konradt (42:22,9).

Gut gelaunt: Auf der Kurzstrecke gewann David Kiefer vom TV Bad Säckingen. | Bild: Welte, Gerd

Über die drei Kilometer lange Kurzdistanz bewies David Kiefer vom TV Bad Säckingen, wie gut er auch als 43-jähriger Läufer noch unterwegs ist. Im Sommer hatte er sich den Senioren-Titel in der Klasse M40 bei der WM in Tampere/Finnland über 3000 Meter Hindernis gesichert.

Im Tiengener Bürgerwald siegte er klar in 9:35,0 Minuten. Überraschender Zweiter wurde der erst 14-jährige Hohenfelser Jonathan Gerstner (10:10,3). Dritter wurde dessen Vereinskollege Florian Tröndle (10:24,0).

Die besten Zwei: Leonie Stürzl (rechts) siegte auf der Kurzstrecke vor ihrer Hohenfelser Teamkollegin Laura Queyreau. | Bild: Welte, Gerd

Bei den Frauen feierte die LG Hohenfels einen Doppelsieg. Es gewann Leonie Stürzl in 11:56,3 Minuten vor Laura Queyreau (12:25,0) und Bettina Lechner vom SV Oberteuringen (12:49,0).

Altersklassen-Wertungen vom Tiengener Waldlauf gibt‘s unter http://www.ladv.de