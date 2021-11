Fußball-Kreisliga A vor 18 Stunden

FC Weizen erwartet den FC Grießen zum Kellerduell

Fußball-Kreisliga A: In der Ost-Staffel steht das Lokalderby zwischen dem FC Geißlingen und dem SC Lauchringen auf dem Programm. Verfolgerduell des SV Nöggenschwiel gegen den FC 08 Bad Säckingen. VfR Horheim-Schwerzen schon am Freitag gegen den SV Rheintal. In der West-Staffel hat der FSV Rheinfelden II am Sonntag den FC Wittlingen II zu Gast. FV Degerfelden beim SV Liel-Niedereggenen.