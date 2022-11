Fußball vor 11 Stunden

FC Wallbach setzt im Spitzenspiel zum großen Wurf an

Fußball-Kreisliga A, Ost: Tegethoff-Elf will Tabellenführer SG Höchenschwand/Häusern besiegen und an der Spitze ablösen. Später Anstoß am Sonntag beim SV Stühlingen gegen SV Waldhaus