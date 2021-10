Fußball-Kreisliga A vor 11 Stunden

FC 08 Bad Säckingen zum Verfolger-Duell beim SV Waldhaus

Fußball-Kreisliga A: In der Ost-Staffel könnte Tabellenführer SV BW Murg bei einem Sieg gegen den VfR Horheim-Schwerzen seinen Vorsprung ausbauen. FC Grießen erwartet am Sonntag die Spvgg. Wutöschingen. In der West-Staffel hat Schlusslicht SG FC Wehr-Brennet II den Spitzenreiter FSV Rheinfelden II zu Gast. Schwierige Aufgaben für SV Eichsel und FV Degerfelden