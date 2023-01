Biathlon: – Es läuft nicht richtig für Lokalmatador Fabian Kaskel auf dem Schnee bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften auf der Biathlon-Anlage am Notschrei. Im Einzelrennen über 15 Kilometer kostete ihn zwar einer der beiden Schießfehler den Meistertitel, doch mit den beiden „Fahrkarten“ in insgesamt vier Schießen konnte er durchaus leben. Mehr wurmte ihn die Laufleistung, die ihn wichtige Zeit kostete.

Biathlon Schießfehler kostet Fabian Kaskel den Deutschen Meistertitel Das könnte Sie auch interessieren

Kaum besser lief es für den Sportsoldaten aus Bad Säckingen beim Sprintrennen am Samstag über 15 Kilometer. Als einziger Teilnehmer im gesamten Feld blieb er dieses Mal sogar fehlerfrei mit dem Gewehr, doch erneut kam Kaskel nicht wie gewünscht vorwärts. Am Ende blieb ihm der fünfte Platz mit 51,2 Sekunden Rückstand auf Sieger Franz Schaser vom SV Hermsdorf (Sachsen-Anhalt). Der musste beim Stehendschießen eine Strafrunde drehen und gewann dennoch souverän. Platz zwei ging an Florian Arsan vom SC Vachendorf (Bayern), der sich ebenfalls einen Fehlschuss leistete und unterm Strich 20 Sekunden schneller als Kaskel in der Spur war.

Biathlon Karla Gehrmann holt sich die zweite Silbermedaille am Notschrei Das könnte Sie auch interessieren

Das abschließende Staffelrennen am Sonntag, ab 10 Uhr, ist für Fabian Kaskel eine weitere und letzte Chance, einen Treppchenplatz zu erreichen – und sich das Wohlwollen des Bundestrainers für die ersehnte Nominierung zu den internationalen Wettbewerben im Februar im Baltikum zu sichern.