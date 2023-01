Biathlon: – Mit zwei Silbermedaillen zählt Karla Gehrmann vom SC Bad Säckingen bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Biathlon-Zentrum am Notschrei zu den herausragenden Sportlerinnen bei den Wettbewerben, die ihr Verein gemeinsam mit dem SC Todtnau ausrichtet. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Einzelrennens am Freitag mit Platz zwei in der Alterklasse W18/19 hinter Julia Kink vom WSC Aschau, legte die Schülerin des Skiinternats Furtwangen (SKIF) am Samstag nach.

Karla Gehrmann fehlte am Ende keine Minute auf der zehn Kilometer langen Sprintstrecke im Biathlon-Zentrum. Zwei Mal musste die Bad Säckingerin an den Schießstand. Weder beim Liegendschießen noch bei den Versuchen im Stehen leistete sie sich einen Fehlschuss. Da auch ihre bayerische Konkurrentin fehlerfrei geschossen hatte und unter der 20-Minuten-Marke blieb, wurde es erneut Silber für die Lokalmatadorin. Auf die Dritte, Lea Zimmermann vom SC Partenkirchen, war Gehrmanns Vorsprung angesichts der drei Fehlschüsse mit über zwei Minuten dann ausgesprochen komfortabel.

Platz drei in der Deutschlandpokal-Wertung

Dennoch bleibt Lea Zimmermann in der Wertung des Deutschlandpokals an der Spitze, führt mit 168 Punkten vor der Thüringerin Alina Nußbicker vom SV Tambach-Dietharz, die auf 162 Punkte kommt. Karla Gehrmann verringerte den Rückstand etwas und baute dabei Platz drei aus. Sie hat nun 132 Punkte auf dem Konto.