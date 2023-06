Fußball vor 4 Stunden

Auswärtstor-Regel sorgt ein letztes Mal für Hochspannung in der Relegation

VfB Waldshut peilt 50 Jahre nach dem letzten großen Aufstieg nun beim FC Emmendingen den Sprung in die Landesliga an. SV BW Murg mit 2:3-Hypothek gegen FC Hauingen um Rückkehr in die Bezirksliga.