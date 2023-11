Leichtathletik: – Annika Lang und Christoph Klauser von der LG Hohenfels waren bei der dritten Auflage des von der LG Hohenfels ausgerichteten Tiengener Waldlaufs die Schnellsten über die Langstrecke von rund neun Kilometern, bei der sechs Runden im Bürgerwald zu laufen waren.

Jürgen Reinhard aus Kadelburg führte lang das Rennen vor einem Verfolgertrio an. In einer fulminanten Schlussrunde schnappte Christoph Klauser aus Lauchringen seinem Vereinskollegen Reinhard den Sieg noch weg. Reinhard wurde auch noch von Tobias Senn (VBC Waldshut-Tiengen) überholt. Klauser siegte in 33.25 Minuten. Bei den Frauen gewann Annika Lang. Die Titel über die Langdistanz bleiben somit in den Reihen der LG Hohenfels.

Frank Ritter und Evi Polito siegen über die Kurzdistanz

Über die Distanz von drei Kilometern gewann Frank Ritter in 10.04 min vor Mike Hoch (beide LG Hohenfels) und Stefan Dede vom TV Wehr.

Bei den Frauen feierte die LG Hohenfels ebenfalls einen Doppelsieg. Es gewann Evi Polito in 11.16 min vor Michaela Gertis und Lena Spitz (ASC Albbruck).

Nachwuchsklassen gut besetzt

Motiviert: Der Nachwuchs ließ sich von der kühlen Witterung beim Lauf im Tiengener Bürgerwald nicht abschrecken. | Bild: Tobias Herrmann

Sehr erfreulich war die Teilnehmerzahl bei den Kinder- und Jugendläufen. Die Jungen und Mädchen hatten sich nicht von den kühlen Temperaturen abschrecken lassen. Als Belohnung erhielten sie eine Urkunde und Medaille, während die Eltern sich am kostenlosen Teeausschank wärmen konnten.