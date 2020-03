von Christel Siegmund

Ski, alpin: – Nach ihrem Sieg im Schwabenpokal konnte die Slalom-U21-Landesmeisterin Intlekofer (SC Bonndorf) erneut einen Rennsieg im Deutschlandpokal für sich verbuchen. Im vorausgehenden Riesentorlauf-Wettbewerb war die Konstanzer Studentin bei schwierigen Sicht- und Pistenverhältnissen noch Dritte der Gesamtwertung geworden. Jugendkader-Kollegin Damaris Vetter (SC Kandel) trug sich auf Platz acht in die Ergebnisliste ein, Sina Armbruster (SC Sasbachwalden) wurde Zehnte, Leonie Patsch (SC Offenburg) 16. Es siegte Kathrin Heumann (WSV Oberaudorf).

Bei den Herren zeigte Doppel-Verbandsmeister Urs Rotkamm (SC Waldshut) weiterhin seine gute Form und sicherte sich mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang beim Sieg von Rico Thomas (ASC Chemnitz)als Dritter einen Podestplatz. Thorben Lotz (SC Konstanz) kommt auf Platz 18, Moritz Waibel (SZ Müllheim) und Bela Walz (SC Münstertal) belegen die Plätze 26 und 29.

Regionalsport Hochrhein Alpine Ski-Talente überzeugen bei den Sichtungsrennen am Notschrei Das könnte Sie auch interessieren

Emilia Löffler (WSG Feldberg) fuhr bei Tanja Intlekofers Sieg knapp 2,5 Sekunden später ins Ziel und wurde Neunte und damit Vierte der U18-Wertung. Damaris Vetter und Leonie Patsch beenden das Rennen auf den Plätzen zwölf und siebzehn. Urs Rotkamm fehlen im sehr engen Ergebnisfeld knapp 1,5 Sekunden auf den Sieger Pascal Bischof (SF Dettingen). Er wird Neunter, Thorben Lotz 14. und Bela Walz 16.

Dank der guten Rennleistungen von Intlekofer, Rotkamm und Lotz behauptet sich das Team 1 des Skiverbandes Schwarzwald zweimal auf Platz drei der Mannschaftswertung. Im abschließenden Team-Parallelslalom vervollständigten Moritz Waibel und Damaris Vetter das Fünferteam. Gleich zum Auftakt gab es ein Freilos, im Halbfinale folgte ein Sieg gegen Team Ulm 1. Im packenden Finale gegen Seriensieger Albstadt 1 gelangen jedem Team zunächst fünf Siege, so dass der bessere Zeitabstand letztlich den Ausschlag für den Sieg des Schwarzwälder Teams gab. In der Endwertung kam das SVS-Team 1 auf den dritten Rang der Gesamtwertung, nur einen Punkt hinter Ulm eins und neun Punkte hinter dem baden-württembergischen Gesamtsieger Albstadt 1.

Das SVS-Team 2 mit Emilia Löffler, Bela Walz und Moritz Weis (SZ Elzach) schied im Viertelfinale aus und belegte Rang sieben der Gesamtwertung, was ebenfalls die Qualifikation für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft in zwei Wochen am Allgäuer Oberjoch bedeutete.

Podestplatz für Lena Jehle vom SC Wehr bei den Schülerinnen

Uga Express und Wallisgaden sind die Namen der Rennlaufpisten im Bergdorf Damüls im Bregenzer Wald, an dem die Schwarzwälder Rennläufer der Schülerklassen bereits zum dritten Mal in diesem Winter zum baden-württembergischen Leistungsvergleich antraten.

Während die Landeskaderathleten der LG 1 zur Vorbereitung auf die anstehenden bundesweiten Finalwettbewerbe ein Trainingslager einschoben, starteten 115 Alpin-Athleten im wiederum vom Schwäbischen Skiverband souverän ausgerichteten Rennaufbau zunächst in den Slalom-Stangenwald.

Dominiert wurden beide Disziplinen von der Allgäuerin Laila Illig (WSV Isny) und Leo Scherer (Skiteam Freiburg), die nicht zu schlagen waren. Bei den Mädchen schnappten sich im Slalom drei Starterinnen der jüngeren U14-Klasse die ersten drei Plätze der Gesamtwertung: Hinter Illig wurde die Ravensburgerin Carina Rundel Zweite und Greta Hecht (ST Freiburg) belegte kurz dahinter Rang drei. Auf Platz sechs der Gesamtwertung und Platz drei in der U16 kam Vivien Schweiger (SC Oberkirch). Jana Schoch (SC Sasbach) sicherte sich als U16-Neunte (Gesamt 13.) einen Top Ten-Platz, Antonia Spitz (SC Menzenschwand) wurde U16-13. (Gesamt 23.). Zur starken Teamleistung auf der schwierigen Piste mit Geländeübergängen und hängenden Passagen trugen auch Finja Mangler (SC Todtnauberg, Franka Panduritsch (TuS Gutach), Lena Jehle (SC Wehr) und Lilly Denker (SZ Bernau) als U14-Fünfte (Gesamt 14.), U14-Achte (Gesamt 17.), U14-Neunte (Gesamt 20.) und U14-13. (Gesamt 26.) bei.

Nach 30 Zentimeter Neuschnee in der Nacht zuvor hatten vor allem die Jungen, die traditionell nach den Mädchen ins Rennen gehen, mit einer zunehmend ausgefahrenen Piste zu kämpfen. Schon im ersten Durchgang setzte sich Leo Scherer, der vor zwei Wochen seinen ersten Sieg in einem Rennen des Deutschen Schülercups gefeiert hatte, mit drei Sekunden vom Rest des Feldes ab. Dahinter lag LG-2-Kaderkollege Moritz Wiesler (SC Münstertal) auf dem zweiten Zwischenrang, gefolgt von Paul Hartmann (TuS Gutach). Scherer brachte auch den Finallauf ungefährdet ins Ziel, während Wiesler und Hartmann noch zwei schwäbische Rennläufer vorbeiziehen lassen mussten und Wiesler schließlich Dritter der U14 (Gesamt-Vierter) und Hartmann Vierter der U14 (Gesamt-6.) wurde.

Kevin Schmidt (SZ Bernau) arbeitete sich mit sechstbester Laufzeit in Durchgang zwei noch um einige Plätze nach vorne und wird Sechster der U16 und damit schnellster Starter des Skiverbandes Schwarzwald in seiner Klasse. Moritz Krämer (SC Seelbach), Tobias Höcht (SZ Rheinfelden) und Luis Seifermann (SC Sasbach) komplettieren auf den U14-Rängen fünf, acht und neun (Gesamt 13., 17. Und 18.) das gute Abschneiden der jüngeren Jahrgänge.

Beim Riesenslalom am Folgetag präsentierte sich die Piste eisig und erlaubte hohe Geschwindigkeiten auf dem steilen Starthang. Hiervon unbeeindruckt siegte wiederum Laila Illig souverän. Beste Starterin des SVS war dann Vivien Schweiger auf Rang fünf der U16 (Gesamt-7.). Nur knapp zwei Sekunden hinter Schweiger gelang Lena Jehle aus dem jüngsten Jahrgang 2007 ein Achtungserfolg und ein Podestplatz als Dritte der U14 (Gesamt 10.). Emilia Valasek (SC Offenburg) wurde hier Vierte (Gesamt 11.), Greta Hecht Fünfte (Gesamt 13.) und Franka Panduritsch Zehnte (Gesamt 19.), Antonia Spitz kam in der U16 auf Platz elf (Gesamt 21.)

Bei den Jungen fiel der Sieg von Leo Scherer nicht ganz so ungefährdet wie im Slalom aus. Nach Durchgang eins lagen gleich vier Läufer nur bis zu drei Zehntelsekunden hinter Scherer in Schlagdistanz. Scherer behielt jedoch die Nerven und sicherte sich mit Laufbestzeit den zweiten Sieg. Max Kiefer verteidigte seinen Platz als Dritter auf dem U16-Podest (Gesamt 4.). Paul Hartmann fiel noch auf Rang fünf zurück, wurde aber Zweiter der U14. Dahinter stieg noch Moritz Krämer als Dritter(Gesamt 7.) ebenfalls aufs U14-Podest, Moritz Wiesler wurde hier Vierter (Gesamt 8.). Mika Knöll (SC Rötteln) erreichte in der U16 als Neunter (Gesamt 17.)einen Top Ten-Platz, Kevin Schmidt wurde U16-11. (Gesamt 24.).

Weitere Ergebnisse: Felix Kimpel (SC Kandel) U14-7. (Gesamt 15.), Samuel Laule (SC Wehr) U14-9. (Gesamt 18.), Quinn Bertram (SC Öflingen) U14-14. (Gesamt 27.) und Tobias Höcht U14-15. (Gesamt 28.).