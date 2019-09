Fußball-Landesliga: – Der FSV Rheinfelden hat einen neuen Trainer. Wie Sportlicher Leiter Dieter Maier informierte, wird der 39-jährige Murger in zwei Wochen das Training beim punktlosen Schlusslicht der Landesliga übernehmen. Damit haben die Rheinfelder einen alten Bekannten als Nachfolger von Marc Jilg und Anton Weis gewonnen, von denen sich der Verein in der vergangenen Woche getrennt hatte. Stabile hatte den FSV Rheinfelden bereits als Trainer 2014 zum Aufstieg in die Landesliga geführt, ehe es im Mai 2015 zur vorzeitigen Trennung kam. Dieter Maier dankt vor allem dem SV BW Murg, bei dem Stabile noch Spielertrainer der zweiten Mannschaft war. für die vorzeitige Freigabe.

Auch ein Spieler wurde als Verstärkung gewonnen. Dabei handelt es sich um Innenverteidiger Arben Gashi. Der 30-jährige Schweizer mit kosovarischen Wurzeln war zuletzt bei NK Pajde Möhlin (2. Liga Inter) in der Schweiz aktiv. Gashi spielte zuvor unter anderem beim FC Rheinfelden/CH, FC Grenchen, SC Dornach, FC Laufen und bei den Black Stars Basel.