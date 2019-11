von unserer Regionalsportredaktion

Fußball-Verbandsliga: – Noch vor der Winterpause hat der FV Lörrach-Brombach den Vertrag mit seinem Cheftrainer Erkan Aktas sowie seinem kompletten Trainer- und Betreuer-Team über diese Runde hinaus verlängert.

„Die Mannschaft des FV Lörrach-Brombach spielt in der Verbandsliga in dieser Saison bisher eine erfreulich gute Rolle und kann mit den arrivierten Clubs der Liga mithalten. Die Verantwortlichen freuen sich über die positive Entwicklung des Teams, das nach Abschluss der Vorrunde am 15. Spieltag punktgleich mit dem Kehler FV auf dem 3. Tabellenplatz rangiert. Weniger maßgebend als der Tabellenplatz ist die Entwicklung der Mannschaft bzw. der Spieler und diese ist eng verknüpft mit der äußerst strukturellen und professionellen Arbeit von Chefcoach Erkan Aktas und seinem Trainerteam„, heißt es in der Presseerklärung des Vereins.

Chefcoach Erkan Aktas sowie Sven Goronzi, Thomas Wasmer und David Gartner sollen die Mannschaft also auch in der neuen Spielzeit nach vorn bringen. Außerdem werden auch Christian Schmidt als Teammanager und Bruno Böhler als Betreuer weiter zur Verfügung stehen.