Fußball-Kreisliga B-2: – Insgesamt 22 Mal musste Torwart Fabian Goncalves von der Spvgg. Brennet-Öflingen II den Ball aus seinem Netz fischen. Mit 1:22 verlor seine Mannschaft die Partie gegen den FSV Rheinfelden II. Immerhin gelang Federico Miniera noch vor der Pause das Ehrentor zum zwischenzeitlichen 1:6. Mit 1:8 wurden die Seiten gewechselt. Luis Grether war mit fünf Treffern bester FSV-Torschütze.

Sammy Lemke-Maier, Vorsitzender der Spvgg. Brennet-Öflingen II, nahm die brutale Niederlage seiner „Zweiten“ gelassen. „Acht Spieler unserer Reserve mussten in der ersten Mannschaft beim Spiel in Nöggenschwiel aushelfen. Die Rheinfelder waren aber auch gut aufgestellt, hatten einige Spieler mit Landesliga-Erfahrung auf dem Feld“, so Lemke-Maier.

„Noch vor zwei Wochen haben wir überlegt, unsere zweite Mannschaft wegen der akuten Personalnot abzumelden, haben es aber doch nicht gemacht“, sagt der Vorsitzende weiter, gibt aber auch zu: „Wir sind eigentlich zu schwach für die Liga, sind aber froh, überhaupt eine zweite Mannschaft zu haben.“

Allein fürs Antreten zu der Partie gegen die Rheinfelder Reserve gebührt Spielern und Verantwortlichen der Spvgg. Brennet-Öflingen Respekt. Andere Mannschaften wären aufgrund solcher Personalnöte wohl gar nicht erst auf den Platz gegangen. Sammy Lemke-Maier: „Die Partie abzusagen war nie eine Option für uns.“ Eine Klasse-Einstellung!

Spvgg. Brennet-Öflingen II – FSV Rheinfelden II 1:22 (1:8). – Tore: 0:2 (4.) Boccardo; 0:2 (6.) Grether; 0:3 (10.) Aselborn; 0:4 (13.) Omerovic; 0:5 (19.) Grether; 0:6 (23.) Omerovic; 1:6 (38.) Miniera; 1:7 (40.) Boccardo; 1:8 (45.) Veider; 1:9 (55.) Burger; 1:10 (57.) Grether; 1:11 (58./ET) M. Schäuble; 1:12 (60.) und 1:13 (62.) beide Diener; 1:14 (64.) Aselborn; 1:15 (70.) Omerovic; 1:16 (71.) Diener; 1:17 (75./ET) M. Schäuble; 1:18 (80.) Marra; 1:19 (85.) Volkmann; 1:20 (86.) und 1:21 (88.) beide Grether; 1:22 (90.) Burger. – SR: Cihan Öksüz (Hottingen). – Bes.: GR für Spvgg (55.).