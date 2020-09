Kreisliga A3 vor 9 Stunden

SV Denkingen II dreht Derby gegen die SG Heiligenberg/Illmensee und gewinnt mit 3:1

Die Gäste gingen zwar durch Daniel Huttner in Führung – durch Tore von Daniel Kraus, Marcel Lienemann und Spielertrainer Lucas Brucker drehte der Gastgeber in den letzten 20 Minuten aber die Partie in der Kreisliga A, Staffel 3. Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit.