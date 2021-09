Fußball vor 1 Stunde

Matchwinner Elias Dietrich ist beim FC Öhningen-Gaienhofen der Mann für die Sonntagsspiele

Der 19-Jährige kann berufsbedingt an Samstagen nicht spielen und zudem nur einmal in der Woche trainieren. Daher kickt und trainiert Elias Dietrich beim FC Öhningen-Gaienhofen eben da, wo es gerade passt – wie zum Beispiel am vergangenen Sonntag, als er in der Kreisliga-A-Partie (Staffel 1) bei der Reserve der SG Dettingen-Dingelsdorf als Doppeltorschütze zum Matchwinner avancierte.