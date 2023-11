Fußball vor 2 Stunden

Marius Wegmann will mit den Würzburger Kickers „Meister werden und in die 3. Liga aufsteigen“

Der 25 Jahre alte Innenverteidiger aus Aach-Linz führt mit seinem Team die Tabelle in der Regionalliga Bayern an. Warum er so torgefährlich ist und das Duell am Freitagabend ein ganz Besonderes für ihn wird.