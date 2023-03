Fußball vor 2 Stunden

Konstantin Hahn hat noch viel vor mit dem SC Konstanz-Wollmatingen

Er ist in der Landesliga der Stürmer mit der Lizenz zum Knipsen. Hier verrät der 19-Jährige, was in dieser Saison noch drin ist für den Aufsteiger und welche persönlichen Ziele der Toptorjäger hat.