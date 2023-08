Fußball, DFB-Pokal Frauen, 1. Runde: Hegauer FV – Chemnitzer FC 6:2 (3:1). – In der ersten Runde des DFB-Pokals der Frauen begrüßte der Hegauer FV die Gäste aus Chemnitz. In einem packenden Spiel von der ersten Minute an spielten beide Teams mit offenem Visier und erspielten sich bereits in den ersten Minuten des Spiels einige Torchancen. Bevor Malin Feldt bereits in der 6. Minute die 1:0-Führung erzielen konnte, hatte HFV-Torhüterin Avery John bereits zwei Mal glänzend pariert. Es sollte nicht die letzte gute Aktion der HFV-Keeperin sein, die sich einige Male auszeichnen konnte.

In der 18. Minute schaltete Helena Heer nach einem abgewehrten Ball am schnellsten und versenkte den Nachschuss im Tor zum 2:0. Das war erst der Anfang eines offenen Schlagabtauschs auf beiden Seiten. In der 21. Minute nutzte Davina Graf eine Unachtsamkeit der Hintermannschaft und verkürzte auf 2:1. Zwei Minuten vor der Halbzeit war es dann Isabel Wikenhauser, die einen Pass in den Strafraum zur 3:1-Halbzeitführung verwertete.

Wer dachte, damit wären die Weichen für einen klaren Sieg gestellt, der täuschte sich. Bis zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit war die Spannung auf der Tribüne regelrecht greifbar. In den Anfangsminuten des zweiten Durchgangs sahen die Zuschauer einigen Chancen auf beiden Seiten. Dann verkürzten die Gäste aus Sachsen in der 62. Minute auf 3:2 und sorgten nochmal für spannende 20 Minuten. Erst in der 83. Minute gelang den Hegauerinnen durch Spielführerin Luisa Radice das vorentscheidende 4:2. Danach brach dann auch die Moral der tapfer kämpfenden Gäste und so gelang den HFV-Frauen durch Nina Sardu und Nadja Sabellek auch noch das 5:2 und 6:2 in den Schlussminuten. Die knapp 300 Zuschauer sahen ein spannendes Spiel und freuten sich am Ende mit den Hegauer Frauen über den Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde. Die Auslosung ist bereits am Dienstag. In der zweiten Runde könnte, mit etwas Losglück, eine Bundesligamannschaft wie FC Bayern München, Eintracht Frankfurt oder SC Freiburg Gegner des HFV werden. (cn)

Hegauer FV: John (Tor), Wikenhauser (67. Bischoff), Sauter, Hasenfratz, Reiser, Bönsch (88. Sabellek), Radice (90. Specker), Heer, Feldt, Sardu (90. Heß), Hahn (46. Schwarz). – Tore: 1:0 (6.) Feldt, 2:0 (18.) Heer, 2:1 (21.) Graf, 3:1 (43.) Wikenhauser, 3:2 (62.) Mihalyi, 4:2 (83.) Radice, 5:2 (87.) Sardu, 6:2 (90.) Sabellek. – SR: Roeck. – Z: 300.