Jugendfußball vor 50 Minuten

Große Solidarität nach Attacke auf 15-jährigen Schiedsrichter in Litzelstetten

Der Vater eines Spielers hatte bei einem C-Jugend-Freundschaftsspiel zwischen dem SV Litzelstetten und dem JFV Singen II am Sonntag dem Schiedsrichter die Faust ins Gesicht geschlagen. Ein Vorfall, der auch zwei Tage später am Dienstag noch hohe Wellen schlägt. Wie Konstanzer Funktionäre auf die Gewalttat reagieren und warum die Vereine vorbeugend in der Pflicht sind.