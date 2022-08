von unserer Sportredaktion

Fußball, SBFV-Pokal, 2. Runde: FC Öhningen-Gaienhofen – SpVgg F.A.L. 5:3 Der Landesligist kam gut in die Partie und konnte mit zwei tollen Angriffen bereits nach 20 Minuten mit 2:0 in Führung gehen. Danach aber berappelte sich die Heimelf, übernahm das Spielgeschehen und drehte noch in der ersten Hälfte das Ergebnis auf 3:2 durch den herausragenden Alessandro Fiore mit einem lupenreinen Hattrick. Nach dem Wechsel dominierte der FC über weite Strecken, Wäschle erzielte folgerichtig das 4:2 und viele große Chancen wurden ausgelassen. So wurde es noch mal spannend, nachdem die Gäste aus dem Nichts den Anschlusstreffer erzielten und in den letzten Minuten alles nach vorne warfen. Nach weiteren Konterchancen erzielte dann Wäschle mit dem Schlusspfiff das 5:3 und sicherte den verdienten Sieg. (as)

Tore: 0:1 (7.) Gecaj, 0:2 (14.) Senn, 1:2 (20.) A. Fiore Tapia, 2:2 (28.) A. Fiore Tapia, 3:2 (45.) A. Fiore Tapia, 4:2 (57.) Wäschle, 4:3 (75.) Bernecker, 5:3 (90.) Wäschle. – SR: Gumz (Rielasingen). – Z: 250.