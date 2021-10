Fußball vor 6 Stunden

Dreifachtorschütze Dominik Schuster führt den FC Bodman-Ludwigshafen zum fünften Saisonsieg

In der Kreisliga-A-Begegnung zwischen dem FC Bodman-Ludwigshafen und der SG Stahringen/Espasingen kristallisierte sich lange Zeit kein „Man of the match“ heraus. Am ehesten war es Schiedsrichter Stefan Lösch, der eine sehr geringe Fehlerquote hatte und die Partie unaufgeregt leitete. Doch dann kam der Youngster Dominik Schuster, der dreimal einnetzte und somit maßgeblichen Anteil am 4:0-Erfolg des FC Bodman-Ludwigshafen hatte.