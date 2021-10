Fußball vor 2 Stunden

Der FC Wahlwies hält gegen die SG Aach-Eigeltingen/Heudorf-Honstetten wacker dagegen, verliert aber dennoch – mit Videos!

In den beiden anderen Kreisliga-A-Staffeln kam es am vergangenen Wochenende zu kleinen Sensationen. Nicht aber in der Staffel 2, in der das Schlusslicht FC Wahlwies gegen die SG Aach-Eigeltingen/Heudorf-Honstetten zwar alles in die Waagschale warf, aber trotzdem keine Punkte einfahren konnte. Mit 3:0 gewann die SG.