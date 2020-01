Frau Lupu, Sie durften im vergangenen Jahr das Weihnachtsfest als Tabellenführer feiern. Wie hat sich das angefühlt?

Das war ein super Gefühl. Vor der Saison hatte niemand damit gerechnet, dass wir auf dem ersten Platz stehen könnten. In einer so hohen Liga hatte ich zuvor auch noch nicht trainiert. Aber ich habe tolle Mädels in der Mannschaft und einige erfahrene Spielerinnen. Wir sind glücklich, dass wir in der Regionalliga für diese Überraschung sorgen können.

Das Spitzenspiel USC Konstanz – TV Villingen Volleyball-Regionalliga, Frauen: USC Konstanz – TV Villingen (Samstag, 16 Uhr, Schänzlehalle). – Der Drittliga-Absteiger TV Villingen ist eine von nur zwei Mannschaften, der es in der Hinrunde gelang, dem USC Konstanz einen Punkt abzunehmen – das Hinspiel ging mit 3:2 an den Aufsteiger vom Bodensee. Es war ein richtungsweisendes Spiel. Tatsächlich sind die Vorzeichen diesmal andere. Konstanz geht als Tabellenführer und Favorit in das Spiel. „Das ist auch im Kopf eine andere Situation“, mahnt Trainerin Alina Lupu zur Vorsicht. „Im Hinspiel waren wir die Underdogs, niemand wusste so genau, was von uns zu erwarten ist. Das hat sich natürlich jetzt geändert.“ Villingen belegt den dritten Tabellenplatz, jedoch mit einem Spiel weniger als der Zweite Tübingen. Es wird also das erwartete Topspiel. „Ich glaube, dass es entscheidend sein wird, wie fit die Teams aus der Weihnachtspause kommen“, prophezeit USC-Mannschaftsführerin Lina Hummel. Für Lena Schuh, Felicitas Piossek und Britta Steffens als ehemalige Villinger Spielerinnen wird es eine besondere Begegnung. Piossek freut sich darauf: „Da kribbelt es natürlich besonders. Diesmal in eigener Halle – das wird super. Ich hoffe, dass viele Zuschauer den Weg in die Halle finden und uns unterstützen.“ Voraussichtlich kann Trainerin Lupu auf den kompletten Kader setzen. Es verspricht ein heißes Duell im kalten Januar zu werden.

Sie haben den Aufsteiger USC Konstanz im vergangenen Jahr übernommen. Haben Sie selbst denn mit einem solchen Saisonverlauf gerechnet?

Ich habe schon im Mai angefangen, mit der Mannschaft zu trainieren und habe das große Potenzial gesehen. Das hat sich schnell bestätigt. Im August haben wir ein Testspiel gegen den Drittliga-Absteiger Villingen deutlich gewonnen und auch beim Vorbereitungsturnier in Fellbach Platz eins belegt, obwohl wir nicht komplett waren.

Zur Person Alina Lupu ist seit Mai 2019 Trainerin des Regionalliga-Aufsteigers USC Konstanz. Die 31 Jahre alte Rumänin lebt seit neuneinhalb Jahren in Deutschland. In ihrem Heimatland war die Krankenschwester als Zuspielerin in der ersten und zweiten Volleyball-Liga aktiv. Mit ihrem Mann, dem Nendinger Ringer Valentin Lupu, und den beiden Kindern wohnt Alina Lupu in Trossingen.

Warum läuft es bislang so gut?

Die Mädels waren von Anfang an hochmotiviert, weil sie mir zeigen wollten, was sie drauf haben. Im Lauf der Hinrunde sind wir wie eine Familie geworden. Wir reden viel miteinander und finden für alles eine Lösung. Es stimmt einfach menschlich.

Nun steht das Topspiel gegen Villingen an. Wie ist die Stimmung im Team?

Die Mädels sind schon ein bisschen nervös. Wir trainieren aber ganz gut. Am vergangenen Samstag hatten wir einen langen Trainingstag mit zwei Einheiten und insgesamt fünf Stunden Training. Außerdem können unsere beiden erfahrenen Mannschaftsführerinnen die Emotionen schon ein bisschen bremsen.

Alina Lupu. | Bild: Feiertag, Ingo

Das Duell mit den Schwarzwälderinnen ist auch ein Derby. Sehen Sie die Partie als besonderes Spiel?

Ich hoffe zumindest, dass viele Zuschauer in die Halle kommen. Ein paar meiner Spielerinnen, Lena Schuh, Britta Steffens und Felicitas Piossek, haben schon für Villingen gespielt. Villingen steht auf dem dritten Platz, ist Absteiger aus der 3. Liga und für mich eine der stärksten Mannschaften der Liga. Das wird schon besonders.

Regionalsport Schwarzwald TV Villingen: Am Ende fehlt die Kraft Das könnte Sie auch interessieren

Was ist drin für den USC Konstanz am Samstagnachmittag?

In unserer derzeitigen Form können wir hoch gewinnen. Es kommt aber auf die Tagesform an und ob wir verletzungsfrei bleiben bis zum Anpfiff. Für mich reicht es aber, wenn wir gewinnen. Egal wie hoch.

Video: Feiertag, Ingo

Die gute Nachricht: Auch wenn sie mit 0:3 verliert, bleibt Ihre Mannschaft an der Tabellenspitze.

Genau. Bis jetzt haben wir ja alle unsere Spiele gewonnen. Auch das Hinspiel in Villingen. Mit einer Niederlage beschäftige ich mich aber überhaupt nicht. Ich denke nur an einen Sieg.