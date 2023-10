Fußball vor 2 Stunden

Traum-Comeback nach 203 Tagen Pause: Perfektes Wochenende für Maik Hoffbauer

Am Samstag noch zu Gast im ZDF-Sportstudio, am Sonntag erstmals seit dem 2. April wieder auf dem Platz: Maik Hoffbauer (27) vom FC Öhningen-Gaienhofen trifft doppelt und feiert mit seinem Team den dritten Sieg in Folge.