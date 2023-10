Fußball-Landesliga: ESV Südstern Singen – Hegauer FV 2:1 (2:0). – Die Spielrichtung war von Anfang an klar. Das Spiel fand in der ersten Halbzeit ausschließlich in der Hälfte der Gäste statt. In der zwölften Spielminute wurde der Druck der Heim-Elf belohnt und Xani konnte per Kopf einnetzen, nach einer klasse Vorarbeit von Malaj. Nur kurze Zeit später war es Coulibaly, der die Führung auf 2:0, nach Solo aus der eigenen Hälfte, mit einem schönen Tor ausbauen konnte.

Zur Pause hätte es auch 3:0 für ESV Südstern Singen stehen können

Viel war in der ersten Spielhälfte von den Gästen nicht zu sehen. Viele eher war es wieder einmal der stark aufspielende Plavci, der auffiel. Einen Freistoß in der 37. Minute konnte er allerdings nicht verwerten und musste sich dem Pfosten geschlagen geben. Viel mehr passierte in Hälfte 1 nicht mehr und so ging es mit einem 2:0 Polster in die Halbzeitpause.

Hegauer FV mit frischem Wind aus der Kabine

Mit frischem Wind kamen die Gäste aus der Kabine und übernahmen zum Verwundern aller Zuschauer das Heft in die Hand in dieser Partie. In der 60. Spielminute sie nach einer deutlicher Leistungssteigerung den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen. Nach Schuss von Müller war es Rösch, der den Abpraller verwerten konnte. Die Gäste brachten sich im weiteren Verlauf der Partie immer mehr ins Spiel ein, allerdings gelang ihnen der Ausgleich nicht.

Plavci vergibt Strafstoß, Hegauer FV den möglichen Ausgleich

Gebremst wurde die Euphorie der Hegauer durch einen Foulstrafstoß zugunsten der Barjasic-Elf, welchen Plavci sich schnappte. Nach dem Coulibaly einen langen Flugball von Bayram bekommen hatte, konnte dieser nur durch Reichel, dem Keeper gestoppt werden. Plavci trat an und musste sich Reichel geschlagen geben, welcher seinen Fehler wiedergutmachte und den Strafstoß konnte. (69.) In den letzten Momenten des Spiels wurden die Gäste noch mal gefährlich. Der eingewechselte Greco stand frei vor dem Tor, konnte die Chance allerdings nicht nutzen und schoss übers Tor. So endete ein kampfbetontes Spiel am Ende des Tages 2:1 für den ESV, der damit seinen Platz unter den Top fünf der Liga festigt.

Tore: 1:0 (12.) Xani, 2:0 (27.) Coulibaly, 1:2 (60.) Rösch. – SR: Satriano (Zell). – Z: 200.

