Fußball-Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – Türk.SV Konstanz (Samstag, 14.30 Uhr). – Zweifelsfrei ist dieses Nachbarschaftsduell kein traditionsreiches Derby, aber immerhin das Beste, was die Konstanzer Fußballszene aktuell aufbieten kann. Und eine gewisse Brisanz hat solch ein Aufeinandertreffen auf jeden Fall, wie SG-Trainer Alex May betont: „Es geht um das Prestige und um drei wichtige Punkte. Und die wollen wir in Dettingen behalten!“

Aber auch sein Gegenüber, TSV-Trainer Aydo Kir, hegt Hoffnungen: „Wir freuen uns riesig auf das Derby. Meine Jungs habe ihre Aufgaben in den letzten Spielen gut gelöst und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in Dettingen drei Punkte holen werden.“ Der TSV Konstanz ließ vor allem mit seinem 3:3 in Überlingen zum Auftakt der Rückrunde aufhorchen und ist in diesem Jahr noch ungeschlagen, allerdings auch sieglos, denn die bisherigen beiden Spiele endeten jeweils mit einem Remis. Gut für die Moral, zu wenig aber für die Tabelle, in der man auf einen möglichen Abstiegsplatz abgerutscht ist, sodass man beim Spiel in Dettingen schon ein wenig unter Druck steht. Kirs Optimismus basierte zu Wochenbeginn auch auf einem breiter gewordenen Kader, nun steht aber der Einsatz von drei Leistungsträgern auf der Kippe.

Beim Gastgeber scheint man das etwas blutleere Match gegen den FC Furtwangen verarbeitet zu haben. Zwei Spiele ohne Gegentor, in Schonach vier Treffer erzielt – ein leichter Anstieg der Formkurve zeichnet sich ab. „Das Spiel gegen Schonach war vor allem in der ersten Halbzeit im Offensivspiel verbessert!“, sieht May eine positive Entwicklung in seinem Team, doch er hat auch noch Baustellen erkannt: „Wir haben noch nicht die richtige Balance und die nötige Effektivität gefunden.“

Und blickt man auf die Tabelle, so erkennt man, wie wichtig die zuletzt eingefahrenen vier Punkte waren. Denn ohne diese wäre Mays Elf ganz dicht an der Abstiegszone. Doch auch so weist May auf die Lage hin: „Wir wissen, dass wir schnellstens die Punkte sammeln müssen.“ Und er hofft natürlich auch auf den „Derby-Motivations-Effekt“: „Natürlich ist das für uns ein besonderes Spiel. Und es ist unser erstes Heimspiel dieses Jahr auf unserem Platz in Dettingen.“

Die weiteren Spiele in der Landesliga

FC Singen 04 – VfR Stockach (Samstag, 14.30 Uhr). – Während die Gäste in diesem Jahr erst ein Pflichtspiel absolvierten, scheint der FC Singen 04 mit zwei Siegen schon seinen Rhythmus gefunden zu haben. Daher ist der Tabellenführer Favorit.

FC Überlingen – SC Gottmadingen-Bietingen (Samstag, 14.30 Uhr). – Wird aus dem Vierkampf an der Spitze schon in dieser frühen Phase ein Dreikampf oder kann sich Gottmadingen-Bietingen wieder in der Spitzengruppe festsetzen? Darauf wird es am Samstag auf dem Sportgelände in Alt-Birnau Antworten geben.

SpVgg F.A.L. – FV Marbach (Sonntag, 14.30 Uhr). – Die Siegesserie der SpVgg F.A.L. unter Trainer Florian Stemmer ist geradezu beängstigend. Und wenn die Linzgauer am Sonntag konzentriert zu Werke gehen, dann dürfte auch Sieg Nummer zehn gegen den Tabellenvorletzten machbar sein.

Hegauer FV – SV Denkingen (Sonntag, 15.30 Uhr). – Für beide Teams ging der Trend zuletzt eher abwärts, denn die Gastgeber kamen in diesem Jahr in zwei Spielen erst zu einem Punkt, die Gäste konnten 2022 noch gar keinen Zähler verbuchen. Für die beiden Tabellennachbarn wird es Zeit, dreifach zu punkten, wenn man nicht noch in die ungemütliche Tabellenregion absacken will, wobei der Druck bei den Gastgebern sicherlich eine Spur stärker sein dürfte.

Ferner spielen: FC Bad Dürrheim – FC Furtwangen (Samstag, 14.30 Uhr). ; FC Löffingen – FC Schonach (Samstag, 14.30 Uhr); FC Neustadt – FC Gutmadingen (Samstag, 14.30 Uhr).