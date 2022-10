Der Hegauer FV hat für das Landesliga-Team einen neuen Trainer. Tobias Mülling steht beim Heimspiel gegen den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler zum ersten Mal an der Seitenlinie und wird die HFV-Elf coachen. Dabei unterstützt ihn HFV-Urgestein Michael Watras, der ab sofort als Co-Trainer fungiert. Carsten Möhren als Physio und Scout, sowie Martin Rösch als Betreuer komplettieren auch künftig in bewährter Form das Funktions-Team.

Mit Tobias Mülling, gebürtiger Radolfzeller, konnte ein Trainer verpflichtet werden, dessen Name in den Trainer-Szene in der Region Hegau-Bodensee-Schwarzwald noch nicht sehr bekannt ist. Er hat seine Trainerausbildung hauptsächlich in der Schweiz absolviert und seine bisherigen Trainerstationen waren deshalb schwerpunktmäßig auch in der angrenzenden Schweiz.