Fußball: FC Bad Dürrheim – SC Tuttlingen 04 (Samstag, 14.30 Uhr). Nach zwei gemeinsamen Übungseinheiten steigt Landesligist FC Bad Dürrheim am Samstag gegen den württembergischen Landesligisten in die Testspiele für die zweite Saisonhälfte ein. „Ich bin mit den Eindrücken aus den ersten zwei Einheiten sehr zufrieden. Alle Spieler haben in der punktspielfreien Zeit ihre Hausaufgaben gemacht, so dass wir nicht bei null beginnen mussten. Dank unserer Winterzugänge herrscht viel Schwung in den Trainingseinheiten. Dabei wird deutlich, dass der Konkurrenzkampf richtig Fahrt aufgenommen hat“, sagt Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco.

Der Coach hat durch die Zugänge nun die personellen Alternativen, die im Herbst noch fehlten und Bad Dürrheim in eine gefährliche Ausgangslage brachten. Nun gelte es, die neuen Spieler schnell ins Teamgefüge zu integrieren. Die gesamte Vorbereitung macht zudem Fabian Areschenkow mit, der im Herbst noch in der zweiten Garnitur der Kurstädter spielte und von dessen sportlicher Entwicklung Blanco sehr angetan ist. Dagegen hat Dimitri Bärwald nach einem Umzug in Richtung Württemberg die Kurstädter mittlerweile endgültig verlassen.

Von der Partie gegen Tuttlingen erhofft sich Blanco einiges: „Wir wollen unsere Fortschritte auf dem Platz zeigen. Der Gegner soll uns richtig fordern, damit wir erkennen, woran wir noch zu arbeiten haben.“ Alle Zugänge kommen zum Einsatz.