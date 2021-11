Fußball-Bezirksliga: DJK Donaueschingen II – SG Dauchingen/Weilersbach 3:1 (1:1). – Die Heimelf kam gut in die Partie und erspielte sich bereits in der Anfangsphase zahlreiche Gelegenheiten. Zunächst verpassten sie es jedoch in Führung zu gehen.

Tief in der Nachspielzeit fällt das 1:1

Dies sollte sich gegen Ende der ersten Hälfte rächen, als Tom Zepf in der 42. Minute einen Strafstoß für die Gäste zum 1:0 verwandelte. Doch noch tief in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs fand ein Freistoß von Hendrik Hölzenbein Maximilan Jäggle, der für das 1:1 sorgte.

DJK war klar spielbstimmend

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Die DJK war das klar spielbestimmende Team und drängte nun auf den Führungstreffer. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss erzielte Hendrik Hölzenbein das 2:1. Nur kurz darauf sorgte Maximilian Jäggle mit seinem zweiten Treffer für den Doppelschlag, der die Partie entschied.

Gelb-Rote Karte ändert nichts mehr am Donaueschinger Sieg

Die Gelb-Rote Karte in der Schlussphase gegen Robin Limberger änderte nichts mehr am hochverdienten Heimerfolg der Donaueschinger.

Tore: 0:1 (42./FE) Zepf, 1:1 (45. +4) Jäggle, 2:1 (77.) Hölzenbein, 3:1 (78.) Jäggle. – SR: Bricke (Löffingen). – Z: 150. – Bes Vork.: Limberger (Gelb-Rot/82.).

Weitere Videos, Infos und Storys zur Bezirksliga Schwarzwald finden Sie hier: