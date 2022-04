von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SG Riedböhringen/Fützen – SG Dauchingen/Weilersbach 5:3 (2:1). – Die Kicker aus Dauchingen und Weilersbach zeigten eine klare Reaktion auf ihre 1:7-Pleite unter der Woche gegen Möhringen. Die Einstellung vor 100 Zuschauern am Samstagnachmittag stimmte und die Partie hätte durchaus auch andersherum ausgehen können. Die Begegnung war ausgeglichen.

Dauchingen/Weilersbach startet mit Führung

Daniel Losing brachte die Gäste schon nach sechs Minuten in Front. Niko Götz gelang in der 40. Minute der Ausgleich. Zwei Zeigerumdrehungen weiter ging die SG Riedböhringen/Fützen durch Joshua Berrer in Front. Nach dem Seitenwechsel stellte Philipp Gleichauf auf 3:1 (51.). Tom Zepf schaffte nach einer Stunde Spielzeit den direkten Anschluss, in der 63. Minute wurde Fabian Speck im gegnerischen Sechzehner gelegt. Zepf traf vom Punkt zum Ausgleich.

Gäste holen in zweiter Hälfte nicht mehr auf

Die Gäste waren nun am Drücker. Doch in der 69. Minute leistete sich Goalie Marian Schmidt ein Foul im Strafraum. Den Strafstoß versenkte Gleichauf. Drei Zeigerumdrehungen weiter markierte Nils Hewer das 5:3. Die Gäste versuchten zwar noch heranzukommen, brachten jedoch das Runde nicht mehr in das Eckige. Die SG Dauchingen/Weilersbach empfängt am Samstag, 16 Uhr, den FC Bräunlingen.

Tore: 0:1 (15.) Losing, 1:1 (40.) Götz, 2:1 (42.) Berrer, 3:1 (51.) Gleichauf, 3:2 (59.) Zepf, 4:3 (68.) Gleichauf, 5:3 (72.) Hewer, – SR: Gutmann.

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga Schwarzwald finden Sie hier: