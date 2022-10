Fußball-Bezirksliga: SG Eintracht Neukirch-Gütenbach – DJK Villingen 5:2 (2:1). – Die Gastgeber gingen vor 130 Zuschauern durch Dominik Hellenbrand in der zwölften Spielminute in Front. Die DJK Villingen hatte dann mehr Ballbesitz und glich in der 40. Minute durch Valentino Giusa völlig verdient aus. Doch kurz vor der Pause lochte Tim Waldvogel zum 2:1 ein (43.).

DJK Villingen hat auch nach der Pause zunächst mehr vom Spiel

Villingen hatte auch in der zweiten Halbzeit zunächst mehr vom Spiel, konnte sich aber keine echten Torchancen herausspielen. In der 70. Minute sah DJK-Akteur Jan Sakschewski wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot.

Neukirch-Gütenbach nutzt Überzahl voll aus

Die Kicker aus Neukirch und Gütenbach konnte die Überzahl voll ausnützen. Tom Klausmann markierte in der 76. Minute das 3:1. Vier Minute später war es erneut Klausmann, der ins Schwarze traf. Kevin Kärcher vermochte in der 85. Minute noch einmal zu verkürzen. Für den Endstand sorgte jedoch der eingewechselte Marcel Klausmann in der 86. Minute.

Tore: 1:0 (12.) Hellenbrandt, 1:1 (40.) Giusa, 2:1 (43.) Waldvogel, 3:1 (76.) Tom Klausmann, 4:1 (78.) Tom Klausmann, 4:2 (85.) Kärcher, 5:2 (86.) Marcel Klausmann. – SR: Disch. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (70.) DJK.

